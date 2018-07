Adeus, Europameister! Cavani schießt Portugal raus

Adeus, Europameister! Nach Frankreich ist am Samstag auch Uruguay ins Viertelfinale der WM eingezogen. Die Südamerikaner gewannen in Sotschi das Achtelfinale gegen Europameister Portugal durch Tore von Edinson Cavani (7., 62.) beziehungsweise Pepe (55.) mit 2:1 und treffen nun in der Runde der letzten acht am Freitag (16 Uhr) in Nischni Nowgorod auf die „Equipe Tricolore“.