4:3-Show! Franzosen lassen Messis WM-Traum platzen

Was für ein verrücktes Torfestival in der ersten WM-Achtelfinalpartie in Russland! Frankreich besiegte Argentinien am Samstag in Kasan mit 4:3 (1:1) und trifft nun in der Runde der letzten acht am Freitag (16 Uhr) in Nischni Nowgorod auf den Sieger des Duells zwischen Uruguay und Portugal. Der WM-Traum von Superstar Lionel Messi ist somit geplatzt.