WM: Der „Frankreich-Fluch“ der Südamerikaner!

Der letzte Sieg der Argentinier beinhaltete ein besonderes Drama: Leopoldo Luque erzielte den entscheidenden Treffer an dem Tag in Buenos Aires. Die Tragödie war: Sein Bruder ist am gleichen Tag bei einem Verkehrsunfall gestorben. Sein Vater befahl alle Familienmitgliedern, kein Wort zum Jungen zu sagen, der soll spielen, es reicht, wenn er erst nach dem Spiel die Wahrheit erfährt. Nachdem der River-Stürmer das Tor erzielte, wollten sie ihm auch am Abend nicht die Freude verderben. Erst am nächsten Morgen verkündeten sie ihm die Hiobsbotschaft.