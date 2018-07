Das Bruckner Orchester Linz geht auf Heimat-Tour

Vision als Heimat

Insgesamt wird das Orchester in der Saison 2018/19 knapp 65 Veranstaltungen bewältigen. Der Radius ist heuer enger, es gibt Konzerte in Linz und St. Florian, Wien und Budweis. Die Reiselust befriedigt man im Mai mit einer zweigeteilten Tour durch Oberösterreich. Bruckners dritte Symphonie und die „Nullte von Bruckner“ stehen u.a. am Programm. Poschner nennt „Heimat“ als stilles Saisonmotto. Im Orchester, das 130 Mitglieder zählt, kommen 22 Nationen zusammen: „Aber wir sind eine verschworene Ideengemeinschaft, wir haben eine gemeinsame Vision“, sagt Poschner. Das erzeuge so etwas wie emotionale Heimat.