Porsche knackt 35 Jahre alten Nordschleifenrekord

Genau fünf Minuten und 19,55 Sekunden zeigte die Stoppuhr, als der zweimalige Le-Mans-Sieger und amtierende Langstreckenweltmeister Timo Bernhard im Porsche 919 Hybrid Evo die Messlinie überfährt. Damit hat er auf der 20,8 Kilometer langen Nordschleife des Nürburgrings den noch immer aktuellen Rekord nicht nur unterboten, sondern geradezu pulverisiert. Am 28. Mai 1983 hatte Stefan Bellof am Steuer eines Porsche 956 C fast eine Minute mehr gebraucht. Der 1985 tödlich verunglückte Rennfahrer hatte während des 1000-Kilometer-Rennens eine Zeit von 6:11,13 Minuten erzielt.