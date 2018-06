Wie der Vater, so der Sohn

Über die Kartserie und die Formel 4 landete der 19-Jährige in der GP3 und raste dort bereits zu vier Siegen. In Spielberg möchte der Franzose nachlegen und trifft dabei Samstag und Sonntag mit Pedro Piquet - Sohn von Ex-Weltmeister Nelson - auf einen weiteren berühmten Spross. “Vorteil hab ich wegen Papa aber keinen. Mich behandelt niemand anders, nur weil ich Piquet heiße." Schnell ist er trotzdem: In Le Castellet (Fr) wurde der Brasilianer Zweiter.