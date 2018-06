SP blockiert vorerst Air-Race in Wiener Neustadt

In Wiener Neustadt stand einst die Wiege der heimischen Luftfahrt. Dass hier das Air-Race über die Bühne gehen soll, knüpft an diese Tradition an. Doch statt Spektakel in der Luft verursacht die Großveranstaltung vorab dicke Luft im Rathaus. Die Stadtregierung wollte im Gemeinderat per Dringlichkeitsantrag Beschlüsse zur Förderung der Flugshow auf die Tagesordnung hieven. Die SP stimmte dagegen - und blockierte die nötige Zweidrittel-Mehrheit. Die Sozialdemokraten fordern mehr Infos ein. Politische „Mieselsucht“ ortet indes Philipp Gruber (VP): „In der Debatte hätte es ja alle Details gegeben. Die SP wollte nicht darüber reden, es geht ihr offenbar nur ums Verhindern.“