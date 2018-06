Ex-Internatsschüler klagt das Stift Kremsmünster

Zweiter Verhandlungstag in Steyr: Erst am Dienstag unterbreitet Rechtsanwalt Helmut Blum dem Stift ein Vergleichsangebot über 50.000 Euro. Bis nächste Woche will das Benediktinerstift dazu Stellung nehmen. Die Richterin muss daher trotzdem klären, ob die Klage verjährt ist.