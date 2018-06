Betrunkener attackierte und verletzte Polizisten

Ein 30-Jähriger aus Attnang-Puchheim randalierte Dienstagnacht gegen 0:50 Uhr in einem offensichtlich durch Alkohol beeinträchtigtem Zustand in einem Mehrparteienhaus in seiner Heimatgemeinde, trat gegen eine Wohnungstür und beschädigte diese. Anschließend würgte er einen 47-Jährigen und verletzte ihn im Halsbereich.