Eiweiß und Krafttraining für ältere Hüftpatienten

Prof. Prüller-Strasser empfiehlt dringend auch Vorbeugung daheim bzw. in Senioreneinrichtungen: „Hausärzte sollten zu angepassten Kraftübungen anregen! Damit senkt man nachweislich das Risiko für Stürze und so auch die Verletzungsgefahr.“ Die Arbeit des Teams von Prof. Prüller-Strasser wurde im Rahmen einer internationalen Tagung in Kassel (D) mit dem Wissenschaftspreis für aktuelle Ernährungsmedizin von der gleichnamigen Zeitschrift (gestiftet vom Thieme-Verlag) ausgezeichnet.