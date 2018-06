Einbrecher suchen Geschäfte heim

Blitzschnell brachen die Unbekannten das Schloss der Eingangstür eines Friseursalons in Hainfeld auf, durchsuchten das Geschäft - und flüchteten mit Wechselgeld. Damit aber nicht genug: Die Täter stiegen auch in andere Geschäfte und Wohnhäuser ein. „Es könnte sein, dass diese kriminelle Gruppe jetzt ihr Aktionsgebiet in Richtung St. Pölten und Wienerwald verschoben hat“, heißt es.