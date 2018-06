Interpol: Routine gesucht, gewisses Etwas gefunden

In eine ähnliche Kerbe schlug „Now You See Me At Work“, ansonsten muss man sich aber noch gedulden, um den „Marauder“ (also Plünderer) näher kennenzulernen. Dabei hätten sich Songs wie der wunderschöne Albumopener „If You Really Love Nothing“ bestens für den beinahe schon intimen Arena-Abend angeboten. Für die Band war die Arbeit am mittlerweile sechsten Album jedenfalls besonders, hat man sie im Vorjahr doch für die Jubiläumstour zum Debüt „Turn On The Bright Lights“ unterbrochen. „Es war, als ob wir ein Lesezeichen in ein Buch legen und es einige Zeit in Ruhe lassen“, so Kessler. „Dann sind wir zu den Stücken zurückgekehrt. Letztlich war es ein guter Test.“