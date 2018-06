Ronaldo: Jeder andere hätte wohl Rot gesehen!

Die iranischen Fans ließen nichts unversucht. Brachen alle Regeln des Fairplays. In der Nacht vor der Partie machten hunderte Anhänger vor dem Teamhotel der Portugiesen in Saransk einen Höllenlärm. Mit Trommeln, Vuvuzela-Tröten. So laut, dass Cristiano Ronaldo ans Fenster seines Zimmers kam und (vergeblich) um Ruhe bat (im Video).