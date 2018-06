Indische Flüchtlinge in mazedonischem Lkw entdeckt

Die drei jungen Männer aus der Region Bengalen im Nordosten von Indien waren in der Nacht zum Freitag - offenbar mit Unterstützung eines Schleppers - auf einem Parkplatz in Lapovo, Serbien, in den Sattelanhänger eines 35-jährigen Mazedoniers geklettert und hatten sich darin versteckt. Der Kraftfahrer hatte dort seine gesetzlich vorgeschriebene Ruhezeit verbracht und war anschließend in Richtung Österreich aufgebrochen.