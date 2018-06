Autos beschädigt und dabei einen Falschen erwischt

Es scheint der Streit in einem Mehrparteienhaus im Unterland tobt nicht nur schon sehr lange, sondern auch recht ausufernd. So hat eine 43-Jährige mehrere Autos derart zerkratzt, dass insgesamt ein nachweisbarer Schaden von über 5000 Euro entstand. Am Innsbrucker Landesgericht kam es deshalb am Montag zum Prozess.