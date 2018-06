Aufregung um Baubewilligungen für Lagerhallen

In Offenhausen gehen die Wogen hoch! Eine in der Schweiz lebende Grund- und Hausbesitzerin hat ein Verfahren gegen das Unternehmen Silber Holz in die Wege geleitet und so in erster Instanz den Abriss mehrerer nicht ausreichend bewilligter Firmenhallen erzwungen. Das Verfahren ist aber nicht abgeschlossen.