Im Herbst kommt Kias cooler Ceed Shooting Brake

„Wir wollen nicht mehr nur machen, was die anderen vorgeben, sondern künftig voranschreiten“, sagte Chef-Planer Pablo Martinez Masip bei der Präsentation der dritten Generation des Kia Ceed. Der neue Kompakte greift zwar nicht in einem neuen Segment an, arbeitet sich aber qualitativ und in Sachen Fahrspaß in der Hackordnung unter den Konkurrenten ein ganzes Stück nach oben: