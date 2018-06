Kia Ceed: Der neue Golf-Schläger ist den Makel los

Insgesamt fünf Motorvarianten

Der 120 PS starke 1,0-Liter-Dreizylinder will spürbar mehr gebeten werden, als Basis-Motor wird der alte 1,4-Liter Sauger mit 100 PS eingesetzt. Eine gute Alternative ist der neue 1,6-Liter-Turbo-Diesel mit 136 PS. Der glänzt durch extreme Geräuscharmut und guten Durchzug, ist aber nur in Topausstattung erhältlich, was ihn mindestens 31.490 Euro teuer macht. Wer dieseln will, aber nicht so viel Geld anlegen, muss mit der 116-PS-Version vorliebnehmen (ab 21.290 Euro).