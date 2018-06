Mit Motorrad frontal gegen Klein-Lkw

Bei mehreren Motorradunfällen sind am Samstag in Tirol vier Personen verletzt worden. In Thiersee (Bez. Kufstein) prallte ein deutscher Biker frontal gegen eine Steinmauer, in Haiming stürzte ein 18-Jähriger in einer Rechtskurve, in Pfunds kollidierte ein Biker mit einem Klein-Lkw und in Tulfes fiel eine Frau vom Sozius eines Motorrades.