Kletterer (23) stürzte acht Meter in die Tiefe

Ein 23 Jahre alter Tiroler hat sich am Samstag beim Klettern in Klettergarten „Rammelstein“ in Sautens Fersenverletzungen zugezogen. Der Mann rutschte unmittelbar vor dem Einhängen des Sicherungsseiles in die Expressschlinge einer Zwischensicherung aus und stürzte etwa acht Meter in die Tiefe.