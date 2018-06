Wohnhaus explodiert: „Ein Bild der Verwüstung“

Eine Explosion in einem mehrstöckigen Wohnhaus in der deutschen Stadt Wuppertal hat nach Polizeiangaben mindestens fünf Menschen verletzt. Helfer suchten zwar am Sonntag in den Trümmern nach weiteren Verletzten, da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich in dem Gebäude noch weitere Personen befanden, doch laut Feuerwehr ist von keinen weiteren Opfern auszugehen, hieß es Sonntagmittag. Die Polizei hatte von einem „Bild der Verwüstung“ gesprochen.