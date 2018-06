Plakataufregung auf Willis Bürgermeisterbalkon

FP-Chef Rudi Federspiel will es damit nicht gut sein lassen: Er kündigt wegen BM „Willis skandalösem Balkonbehang“ am Rathaus „ein Nachspiel im Gemeinderat“ an. „Willis Privatmeinung hat auf dem Rathausbalkon nichts zu suchen!“, sagt er. Mehrheitsfähig sei die willkürliche Beugung des Asylrechts - und damit verbunden das Nichtabschieben von straffällig gewordenen Asylanten - „nämlich auch in Innsbruck mit Sicherheit nicht“, stellt Federspiel klar.