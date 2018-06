Beschwerden: Windkraft dreht sich im Kreis

An Kärnten ist der große Windkraft-Boom bislang spurlos vorübergegangen: Im Süden herrscht Flaute - seit Jahren geplante Windparks hängen noch immer in den Genehmigungsverfahren fest. Auch das aussichtsreichste Vorhaben im Metnitztal kommt nicht auf Touren. Vorgesehen sind acht Räder (19,8 Megawatt), mit denen die CarinthiaWinds FST GmbH Ökostrom produzieren will.