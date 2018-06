„Ersatzteil-Bande“ jetzt in Haft!

Hollabrunn, Korneuburg, Tulln, Mistelbach, Zwettl, Wiener Neustadt und Mödling: In all diesen Regionen sind die Mitglieder der bestens organisierten Bande auf Beutezug gegangen. Die Täter schlichen, wie berichtet, in Garagen und stahlen vor allem Motorräder und Anhänger. Aber auch Autos brachen die Kriminaltouristen auf. Das Diebsgut wurde dann in Kastenwagen Richtung Tschechien abtransportiert. Dort wurden die Einzelteile weiterverkauft.