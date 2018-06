„Fairness bei Flüchtlingsfrage“

Die Asylwelle ist verebbt - zumindest an den heimischen Grenzen. „Nun stehen wir vor dem Problem, wie integrieren wir diese Menschen“, erklärte Mikl-Leitner beim Besuch der europäischen Kommission. Als Musterbeispiel brachte sie die Deutschklassen-Offensive nach Brüssel mit. Mit Avramopoulos, der auch für Innere Sicherheit zuständig ist, gab es am Mittwoch ein intensives Arbeitsgespräch. In der Vergangenheit plädierte Mikl-Leitner bereits als Innenministerin für die Schaffung einer EU-weiten Flüchtlingsquote, nun ging es abermals um ihren Vorschlag zur Schaffung von Auffangzentren außerhalb Europas: „Die Rettung aus dem Mittelmeer darf kein Ticket in die EU sein.“