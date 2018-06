Kidnapperin lauert Buben auf

Einen zehnjährigen Buben soll die Frau gegen 16.15 Uhr beim Fun-Court in der Gemeinde angesprochen haben. „Deine Mutter hat gesagt, ich soll dich nach Hause bringen“, erklärte die dünne braunhaarige Frau. Auch einen Freund des Schülers sprach sie an. Die beiden Burschen reagierten richtig und suchten das Weite, woraufhin die Unbekannte mit einem schwarzen Van der Marke Mercedes in Richtung Autobahn davonfuhr. Ein Sprecher der Landespolizeidirektion bestätigt: „Wir gehen derzeit einer Anzeige nach. Wichtig ist, dass angesprochene Kinder nicht einsteigen und dass nach derartigen Fällen rasch Anzeige erstattet wird.“