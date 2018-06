Im Zlaner Stausee wird der Stöpsel gezogen

„Wir wissen, dass wir eine sensible Aufgabe vor uns haben, aber die wichtige Inspektion der Sperrenmauer und aller unter Wasser liegenden Anlagenteile wird uns vom Unterausschuss für Talsperren der österreichischen Staubeckenkommission vorgeschrieben“, erklärt Projektleiter Mario Körbler. „Derzeit werden Vorbereitungen getroffen, dass durch unsere Arbeiten keine Schäden an Natur und Umwelt entstehen. Deshalb müssen wir die Fische des Weißenbaches vorübergehend im Schlossteich Paternion in Sicherheit bringen.“