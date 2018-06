Englands „HurryKane“ fegt durch Russland

„Gute Teams schießen späte Tore“

„Gute Teams schießen späte Tore. Sie haben den Glauben daran“, wusste der englische Teamchef Gareth Southgate. Er gab an, aufgrund des Gesehenen auch bei einem Remis zufrieden gewesen zu sein. „Wir hatten so viele klare Chancen, speziell in der ersten Spielhälfte. Und wir hatten die totale Kontrolle in der zweiten“, sagte Southgate. Für die Stimmungslage bei Fans und Experten auf der Insel und vor Ort waren die drei Zähler zum WM-Auftakt dennoch nicht unwichtig.