CIA-Interna für Wikileaks: Programmierer angeklagt

In den USA ist ein Ex-CIA-Mitarbeiter angeklagt worden, weil er Dokumente an die Enthüllungsplattform Wikileaks weitergegeben haben soll. Der 29-jährige Software-Entwickler soll 2016 die Informationen gestohlen und an den US-Geheimdienst übermittelt haben, wie das Justizministerium mitteilte.