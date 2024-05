Frust zur Pause: „In Kabine ist es rundgegangen“

David Affengruber (Sturm-Spieler):

„Wir haben aggressiv sein müssen. Das haben wir erste Halbzeit nicht gut gemacht. In der Kabine ist es rundgegangen, da hat jeder dem anderen die Meinung gesagt. Dann sind wir rausgegangen und haben Rapid keine Chance mehr gelassen. Es ist ein Finale, das spielt man nicht so oft, vor allem so ein Finale in Österreich. Aber wir haben es jetzt schon zweimal gewonnen. Ich hoffe, es setzt viele Kräfte frei. Heute werden wir einmal feiern und am Sonntag schauen, dass wir Hartberg schlagen.“