„Party-Verbot“ für Sturm Graz nach Cup-Triumph!

In der Pause wurde es laut

Um Punkt 19.29 Uhr stemmte Kapitän Stefan Hierländer den Cup-Pokal in den Maiabend, brachen alle Dämme, tanzte auch der rekonvaleszente Manprit Sarkaria ausgelassen am Rasen. „In der Halbzeit hat jeder dem anderen richtig die Meinung gesagt – danach haben wir Rapid keine Chance mehr gelassen“, sagte David Affengruber, bevor er zu seinen Fans rannte und in einer Jubeltraube unterging. „Personalität, Mentalität und Charakter haben entschieden. Dieses Comeback zeigt, was wir für eine Mannschaft sind“, strahlte Otar Kiteishvili. Christian Ilzer ballte die Faust: „Wir haben Salzburg, Austria, GAK, Rapid geschlagen – Sturm war über die Saison der verdiente Sieger im Cup,“, betonte der Coach, dessen Mannschaft nach dem Triumph allerdings „Party-Verbot“ hatte.