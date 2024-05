Warschauer Synagoge mit Molotowcocktail beworfen

Der israelische Botschafter in Polen, Jacov Livne, veröffentlichte im Netzwerk X ein Foto, das Brandflecken an der Nozyk-Synagoge im Zentrum der Stadt zeigte. Polens Präsident Andrzej Duda verurteilte die „schändliche Attacke“, wie er es nannte. „In Polen ist kein Platz für Antisemitismus! In Polen ist kein Platz für Hass!“, schrieb er auf X. Auch Außenminister Radoslaw Sikorski reagierte auf den mutmaßlichen Anschlag. „Gott sei Dank wurde niemand verletzt. Ich frage mich, wer versucht, unseren EU-Beitrittsjahrestag zu stören“, schrieb er.