„Ich mache mir jeden Tag Sorgen um meine Tochter“

Auch an jenem Dienstagvormittag düsen unzählige Autos an der Familie Flucher vorbei – 845 haben sie pro Stunde gezählt. Mit seinen Vorschlägen, wie man den Arbeitsweg sicherer gestalten könnte, wandte sich Flucher bereits an Gemeinde, Land, zuständige Abteilungen und sogar das Verkehrsministerium.