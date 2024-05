„Kellervater“ will im Gefängnis ein Buch schreiben

Die Cobra stürmte Anfang 2023 ein „Weinkeller-Verlies“ in Obritz (NÖ), in dem er mit sechs Kindern illegal hauste. Dann attackierte der Vater, „Weltuntergangs-Prophet“, Tom Landon, zwei Beamte. Nun wurde der selbst ernannte Lebenskünstler aus anderen Gründen in Ungarn verhaftet und nach Österreich ausgeliefert.