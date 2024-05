Irres Gerücht! Klopp-Rückkehr nach Dortmund?

Goodbye, Liverpool!

Nach neun Jahren beim FC Liverpool wird Klopp die „Reds“ im Sommer verlassen, um sich ein Jahr Pause vom Fußball zu gönnen und „nichts zu machen“. Was danach passiert, steht noch in den Sternen, ein Amt in Dortmund scheint für den letzten Meistercoach des BVB jedoch unwahrscheinlich ...