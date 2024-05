Weg für „Guru“ Adrian Newey zu Ferrari ist frei!

Anwälte sind am Zug

Wann und wo der „Superguru“ seine nächsten Geistesblitze auf dem Reißbrett festhalten wird, ist derzeit noch offen. Denn Newey hat bei den „Bullen“ noch einen Vertrag bis Ende 2025, in dem auch eine sogenannte „Non compete“-Klausel enthalten ist. Das bedeutet, dass Newey, der an der University of Southampton zum Luftfahrt-Ingenieur ausgebildet wurde, nach seinem Abgang bei Red Bull Racing für ein Jahr bei keinem anderen Formel-1-Team arbeiten darf. Doch das soll in Neweys Fall nicht so lange dauern, wurden englische Anwälte bereits beauftragt, eine Auflösung des Vertrages auszuverhandeln.