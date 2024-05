Weinstein saß an Rollstuhl gekettet vor Richter

Gesundheitliche Probleme

Nach der Aufhebung des Urteils in New York war Weinstein aus einer Haftanstalt im Norden des Bundesstaats New York in das Gefängnis Rikers Island in der Metropole New York verlegt worden. Anschließend musste er nach Angaben seines Sprecher- und Anwaltsteams in einem Krankenhaus in Manhattan behandelt werden, er leide unter anderem an Bluthochdruck, Herzleiden und „einer Vielzahl“ von anderen Gesundheitsproblemen. In den Gerichtssaal wurde er am Mittwoch in einem Rollstuhl geschoben.