Rätsel um skelettierte Leiche vom Tiroler Achensee

Schreckliche Vorstellung: Ein Mensch verunglückt in den Bergen tödlich, doch die Person geht offenbar niemandem ab – und das jahrelang. Dies trifft auf die nach wie vor nicht identifizierte Leiche zu, die ein Wanderer am 23. August des Vorjahrs in Pertisau entdeckte. „Die sterblichen Überreste lagen am unteren Rand einer Rinne in gut 1000 Meter Höhe unterhalb des Steigs, der zur Seebergspitze führt“, weiß Martin Roner, Ortsstellenleiter der Bergrettung Maurach. Laut Polizei handelt es sich wohl um einen Mann.