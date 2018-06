Pferde-Tod: Entsetzen und Ruf nach Aufklärung

Selten löste ein Artikel in der „Tiroler Krone“ derart heftige Reaktionen aus wie jener am Sonntag, als es um den Zusammenbruch zweier Kutschenpferde in Axams ging. Wie berichtet https://www.krone.at/1724381 verendete eines Tier nach den von Zeugen vermuteten Strapazen an einem Hitzetag. Der Tenor der Lesermeinungen reicht von Entsetzen bis zur vehementen Forderung nach Aufklärung und Konsequenzen.