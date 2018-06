Kutschenpferde in Gluthitze zusammengebrochen

Mit einer 46-köpfigen deutschen Gruppe war eine Unterländer Reiseleiterin (Name der Redaktion bekannt) am vergangenen Sonntag in Axams. Eine einstündige Kutschenfahrt und ein Apfelstrudelessen mit Musik stand am Programm. Schon die erste Begegnung mit dem Kutscher verlief irritierend: „Unser Buschauffeur streichelte eines der schnaufenden Pferde und sagte, dass es einen ganz heißen Kopf habe und wohl dringend Wasser benötige.“ „Finger weg!“, habe ihn der Pferdebesitzer daraufhin angeschnauzt. Mit drei Kutschen wurde die Gruppe dann zum Gasthof gebracht, dort kam am Nachmittag (es hatte laut Wetterrückblick knapp über 30 Grad) eine der Kutschen mit anderen Gästen an.