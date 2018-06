Leonie (15) starb zwei Kilometer vorm Elternhaus

Dritter tragischer Tod in der Gemeinde Taufkirchen/Trattnach

„Ich habe Leonie so oft mit ihrem Moped fahren sehen. Das Mitgefühl der ganzen Gemeinde gilt den Eltern und den Geschwistern“, sagt Bürgermeister Gerhard Schaur, der ein Nachbar von Leonies Familie ist. Das ist der dritte tragische Todesfall in kurzer Zeit in Taufkirchen, zwei knapp 40-jährige Mitbürger waren kürzlich an Krebs verstorben.