Gemeine Diebe mit „feinem Näschen“

Auf die Spur der Kriminellen kamen die Ermittler zuerst in Ybbs an der Donau. Dort erstatteten Verkäufer eines Drogeriemarktes Anzeige, weil sie zwei Männer beim Parfüm-Diebstahl beobachtet hatten. Die Täter konnten jedoch entkommen. Tags darauf schlug eine Mitarbeiterin in einer Filiale in Haag Alarm: Zwei Rumänen, 21 und 37 Jahre alt, waren bei einem Ladendiebstahl ertappt worden. Auf Bildern aus Überwachungskameras wurden die Verdächtigen auch als die mutmaßlichen Parfümdiebe von Ybbs entlarvt. Polizisten nahmen die beiden Männer fest und fanden bei ihnen mehr als 30 Flakons mit edlen Düften.