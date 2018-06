Polizei holt Familie und Schwestern von Bergen

Schwestern vom Gipfel geholt

Noch während des Einsatzes kam der nächste Notruf. Eine 23-Jährige aus Pfarrkirchen bei Bad Hall und ihre 28-jährige Halbschwester aus Wien waren vom Langbathsee auf den 1691 Meter hohen Hochleckenkogel in Altmünster aufgestiegen. Oben am Gipfel bekam die Wienerin aber so große Angst, dass sie sich nicht mehr absteigen trauten. Auch hier kam das polizeiblaue „Heli“-Taxi und brachte die Schwestern sicher ins Tal.