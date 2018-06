Mädchen (15) prallt mit Moped gegen Pkw - tot

Ein gewagtes Manöver von drei Mopedfahrern und ein leicht alkoholisierter Autofahrer: Das war im oberösterreichischen Hofkirchen an der Trattnach eine tödliche Kombination. Zwei Moped-Freunde fuhren knapp vor dem Auto eines Natternbachers (32) über die Straße, ein nachkommendes 15-jähriges Mädchen aus Taufkirchen an der Trattnach kollidierte mit dem Pkw, starb an der Unfallstelle. Der Autofahrer hatte 0,7 Promille Alkohol im Blut.