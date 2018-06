Neuer Fußball-Weltmeister kommt aus Kärnten

„I wer’ narrisch“ - das dachten sich nicht nur die kleinen Stars der Kindergarten-WM, sondern auch die Fanclubs und Familien, die im eigens errichteten Atrio-Stadion mitfieberten. Sie erlebten an sechs Tagen ein hisTORisches Spektakel mit 198 Treffern. Bei so viel Torjubel könnten auch die Stars der echten WM in Russland noch richtig neidisch werden.