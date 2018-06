Heimatpflege ist unterwegs in die Landesverfassung

Zusammenhalt versus Globalisierung

In der Antragsbegründung steht es so: „In einer zunehmend globalisierten Welt ist die Selbstdefinition über die identitätsstiftende Heimat eines der wesentlichsten Elemente für den Zusammenhalt und das Funktionieren unserer Gesellschaft. Dieses Recht auf Heimat verpflichtet uns zu einer verantwortungsvollen Vermittlung dieser oberösterreichischen Werte und Traditionen an nächste Generationen sowie auch an neu Zugewanderte.“ Jugendlichen und Schülern sollen daher „die oberösterreichische Geschichte, Brauchtümer und Traditionen gesondert vermittelt werden“, was immer das auch konkret heißt.