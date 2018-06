1300 Zillen-Besatzungen kämpfen um den Sieg

Auch der „Chef“ fährt mit

Unter den Teilnehmern aus ganz Oberösterreich und „Zugereisten“ aus anderen Bundesländern, die in der Gästewertung mitmachen, ist auch Landesfeuerwehr-Kommandant Wolfgang Kronsteiner. Ob es ihm noch ums Gewinnen geht und wer am Ende die Zille am schnellsten durchs Ziel brachte, lesen Sie in ihrer Sonntagsausgabe der „OÖ-Krone“.