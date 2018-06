Möbelplattform Roomle erleichtert Online-Planung

Der ehemalige Finanzminister und zuvor langjährige Geschäftsführer sowie Miteigentümer der Leiner/Kika-Gruppe, Hans Jörg Schelling, und Johannes Artmayr, der mit Kücheninseln aus Naturstein erfolgreiche Geschäftsführer von Strasser Steine in St. Martin/Mühlkreis, beteiligten sich an Roomle. „Eine intelligente Einrichtungsplattform, die dem Zeitgeist entspricht und großes Zukunftspotenzial hat“, so Artmayr überzeugt.