Politiker wird während Selfie-Aktion erschossen

Fernando Puron, Kandidat der in Mexiko regierenden Institutionellen Revolutionären Partei (PRI), ist nach dem Verlassen einer Wahlkampfdebatte, in der er sich für öffentliche Sicherheit stark gemacht hatte, erschossen worden. Puron ist damit der 112. Politiker, der seit September in Mexiko ermordet wurde. Eine Sicherheitskamera nahm die Bilder der schrecklichen Tat auf.