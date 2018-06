Zwei Prozent der Österreicher süchtig nach Games

Den Schritt der Weltgesundheitsorganisation (WHO), exzessives Online-Gaming in den neuen Katalog der Krankheiten aufzunehmen, „begrüßen wir natürlich, weil es die Akzeptanz von Online-Gaming als Krankheit fördert und im besten Fall auch die Bereitschaft der Betroffenen erhöht, sich in Therapie zu begeben“, sagte Roland Mader, API-Experte für Online-Sucht. Er erklärte auch die Hintergründe, die zum übermäßigen Computerspielen führen können: „Es geht hier um Eskapismus, um eine Flucht aus dem eigenen Leben.“